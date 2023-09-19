شروط الترشح لجائزة الدولة للمبدع الصغير

تأسست جائزة الدولة للمبدع الصغير بموجب القانون رقم 204 لسنة 2020، وتمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

الشروط العامة للترشح:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

ألا تتجاوز سن المتقدم في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.

مجالات الجائزة:

تمنح جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالات الثقافة والفنون التالية:

الأدب.

الفنون التشكيلية.

الموسيقى.

المسرح.

السينما.

الفنون الشعبية.

العمارة.

التصميم.

التصوير الفوتوغرافي.

الفنون الرقمية.

غيرها من المجالات التي يحددها المجلس الأعلى للثقافة.

قيمة الجائزة:

تمنح جائزة الدولة للمبدع الصغير مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه مصري بحد أدنى لكل فائز، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنحه لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.

كيفية التقديم:

يتم تقديم الأعمال للجائزة من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس أو عن طريق البريد المسجل. يجب أن تشتمل الأعمال المقدمة على:

استمارة الترشيح.

الأعمال المقدمة للجائزة.

شهادة الميلاد.

صورة شخصية.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة أو الجامعة.

الإعلان عن الجائزة:

يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن موعد تقديم الأعمال للجائزة، ويتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في مؤتمر صحفي يعقد بمقر المجلس.