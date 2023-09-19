روسيا تعرب عن قلقها من التصعيد الحاد للوضع في كاراباخ

أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في إقليم كاراباخ الجبلي المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إنها تتابع كافة التقارير التي أفادت بإطلاق القوات المسلحة الأذربيجانية ما تسميه "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في إقليم كاراباخ المتنازع عليه ، وعملية كرد فعل على القوات المسلحة الأرمنية المحلية .

وشددت على أن الجانب الروسي "يحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية"، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم الذي أحرزته جهود الوسطاء الدوليين بما فيهم روسيا بشأن حل مسألة كاراباخ بشكل سلمي .

مواصلة قوات حفظ السلام الروسية أداء مهامها في الوضع الراهن

وأكدت زاخاروفا على مواصلة قوات حفظ السلام الروسية أداء مهامها في الوضع الراهن، انطلاقا من حقيقة أن سلامة تلك القوات سيتم ضمانها دون قيد أو شرط من قبل جميع الأطراف .

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إلى أن قيادة فرقة حفظ السلام الروسية على اتصال دائم مع ممثلي أرمينيا والسلطات الأذربيجانية على حد سواء بهدف وقف إطلاق النار والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية المبرمة على أعلى مستوى .



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