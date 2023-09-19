وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة أبو المطامير

إفتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة ،و الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قصر ثقافة أبو المطامير المقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة إجمالية 60 مليون جنية، والمكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ 350 كرسي وقاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فرد، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.

و أكدت نيفين الكيلاني أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

مشيرة إلى أن افتتاح قصر الثقافة يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على دعم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات فى شتى القطاعات.

مشيرة إلى أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات ، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية .

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وأضافت بلبع أن محافظة البحيرة قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين فى شتى المجالات وستظل تقدم شبابها الواعد لإستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.

كما تابعت وزيرة الثقافة ، ونائب محافظ البحيرة والحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها على مسرح قصر الثقافة الذي أطلق عليه مسرح الفنان محمود الجندي ، تقديرا لإنجازاته الفنية لشعب المصرى بصفة عامة وللبحيرة بصفة خاصه .

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا حول مشروعات وانجازات محافظة البحيرة و آخر عن مراحل تطوير قصر ثقافة أبو المطامير.

حضر الإفتتاح والإحتفالية اللواء محمد عيسى عمار- رئيس مركز ومدينة أبو المطامير ،وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .