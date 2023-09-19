موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لأصحاب المعاشات ومستحقيها البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن من جميع محافظات مصر المختلفة، والتي تصرف الشهر المقبل بتطبيق الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الجديدة

وتصرف التأمينات الاجتماعية المعاشات مع مطلع كل شهر جديد لأصحابها ومستحقيها، لتبدأ صرف معاشات أكتوبر يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، على أن يصرف المستفيد من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، علاوة على كل فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة المعاشات

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600" جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.