هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

يستعد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة نظيره النجم الأحمر في اللقاء الناري الذي يٌقام على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

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يبدأ مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء في رحلة الدفاع عن اللقب أمام النجم الأحمر في معقلة على ستاد الاتحاد .

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة النجم الأحمر

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول – أكي – روبن دياز – ووكر.

خط الوسط: كوفاسيتش – رودري – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليش – هالاند – فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي لمباراة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و النجم الأحمر

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة ويتولي تعليق المباراة علي محمد علي .