رئيس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات الكليات لبدء العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، ضم مديري الكليات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ المقرر انطلاقه نهاية شهر سبتمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ومديري الكليات بالجامعة، والمهندسة ولاء السيد أمين قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمهندس ناصر أحمد مدير عام الخدمات الإدارية بالجامعة٠

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور خالد الدرندلي، مديرى الكليات وأسرة جامعة الزقازيق بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف والعام الدراسى الجديد، متمنيا عاما جديدا يحمل الخير للجميع ، ووجه بضرورة الإنتهاء من الاستعداد لبدء الدراسة، واتخاذ الجامعة كل التجهيزات اللازمة للعام الجامعى الجديد.

ووجه رئيس الجامعة، بمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على مدى الجاهزية لإستقبال الطلاب والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، ومتابعة أعمال النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي من المباني والمنشآت والقاعات الدراسية، فى ضوء استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء الجامعة والعام الجامعى الجديد.

وأشار الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على تذليل العقبات كافة لجميع الكليات، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وسبل الراحة والرعاية للطلاب.