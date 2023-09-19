زد يتسلح بالصفقات الجديدة أمام الإسماعيلي

يتسلح فريق زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، بصفقاته الجديدة في اللقاء الأول المنتظر له أمام الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء في الانطلاقة الاولى بدوري النيل.

وتقام مباراة زد والاسماعيلي عصر اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد فريق زد مع 18 لاعبا في انتقالات الصيف ما بين لاعبين محليين وأجانب، ويعد النادي الأهلي أكبر الداعمين لصفوف زد بسبعة لاعبين هم علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر، وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"، بجانب الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغولي أرناوفي مومبولي، وتعاقد زد مع لاعبي الأهلي على سبيل البيع النهائي باستثناء محمد أشرفالذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسمين.