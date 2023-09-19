مركز شباب الشيخ يوسف بالمراغة بنظم رحلة ترفيهية لنادي الرحلات بسوهاج

نظم مركز شباب الشيخ يوسف التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج رحلة ترفيهية إلى بنادي الرحلات بالكوثر وذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

بدأت فعاليات مرايم الرحلة بتجمع المشاركين في تمام السـ١١ــاعة صباحاً ثم بدأت تحرك الرحلة متجهة لتنفيذ برنامج اليوم الترفيهي المُعد له مسبقاً .

وشهدت الرحلة مسابقات رياضية وثقافية وترفيهية شارك فيها الكبار والصغار وقضوا وقتاً ممتعاً من الترفيه واللعب.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج مخصص لأبناء القرية والتي تتضمن برامج رياضية وثقافية وترفيهية ضمن خطة عمل تم تنفيذها خلال هذه الرحلة .

إكتسب المشاركين في الرحلة مجموعة من المعلومات المتكاملة على مدار اليوم والتعرف على مجموعة من الشباب الجدد والأماكن العامة وهذا يؤدي إلى بناء فرد مثقف ونافع للمجتمع ويعد ذلك من أبرز أهداف تلك النوعية من الرحلات .

وفي ختام اليوم تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية للمشاركين مع بعضهم البعض في أجواء عمها التفاؤل والفرح والسرور بين الجميع مطالبين بضرورة تكرار هذه النوعية من الرحلات.

وأثنى الدكتور محمد فريد شوقي على مستوى مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ودورها المحوري والأساسي وإندماجها مع المجتمع من خلال تنفيذ رحلات لترفيه الشباب وشغل أوقات الفراغ لما هو مفيد ونافع.

وفي سياق متصل أطلق مركز شباب ناحية عامر بالمراغة إشارة البدء للشروع في تنفيذ دوري خماسي كرة القدم للناشئين والمقام على أرض ملعب مركز شباب وتم الإعداد للقاءات تنافسية ووضع جدول زمني محدد وواضح لضمان نجاح الدوري لعبا وتنظيماً للفرق المتبارية .

شهد اللقاء الأول مباراة أكثر من رائعة بين فريقي الهلال واْنبي وانتهت المباراة بفوز مستحق لفريق الهلال ٣ / ٠ وفي المبارة الثانية تبارى فريقي الأهلي والمقاصةوفاز فريق الأهلي ٧ / ٠

تقام فاعليات دوري كرة القدم من أجل إكتشاف ودعم المواهب الكروية، وفق رؤية وزارة الشباب نحو إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة في البطولات الداخلية والخارجية.

وفي نهاية اليوم تبادل الفرق المتبارية التحية بكل روح رياضية أسعدت الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

وأشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إلى أن الدولة المصرية تُـولي إهتماماً كبيرا بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة .