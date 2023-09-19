أرقام من مواجهة الأهلي والمصري قبل صدام الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب مع المصري البورسعيدي في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم التي يحمل الأهلي لقبها 43 مرة آخرها الموسم الماضي.

سبق أن التقى الفريقان 125 مرة على مدار تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في 69 مباراة، فيما حقق المصري الفوز في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، وأحرز لاعبو الأهلي 176 هدفًا في شباك المصري مقابل 92 هدفًا سجلها لاعبو المصري في شباك الأهلي.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين أقيمت يوم 5 نوفمبر عام 1948 في الموسم الأول لبطولة لدوري، وفاز الأهلي 3- صفر، سجلها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، فيما كانت آخر مواجهة قد جمعت الفريقين في بطولة الدوري يوم 26 يوليو الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

كان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققَّها الأهلي مرتين، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998.

يعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي 10 أهداف، منها 7 للمصري و3 للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد 5 أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد 4 أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد 7 أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة «إينو» برصيد 4 أهداف لكل منهما.