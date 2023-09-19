افتتاح الفرع الـ 13 للبنك الأهلي في قنا

افتتح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، فرع البنك الأهلى المصرى الجديد، بشارع كوبرى دندرة بمدينة قنا.

واطلع نائب محافظ قنا، على أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا أهمية دور القطاع المصرفى فى الإسهام ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات المتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دوره فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

قال نائب المحافظ: “إن افتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة قنا، سوف يسهم في تخفيف الضغط والزحام على المقر الرئيسى للبنك، بما يسهم في التيسير على عملاء البنك وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرًا إلى أن الفرع سوف يتيح عدد من ماكينات الصراف الآلى ATM للتيسير على مرتادي الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليًّا” .

أشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام، مؤكدًا ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات كافة أمام الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب.

قال أشرف حافظ رئيس منطقة البنك الأهلى بجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر: “إن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار خطة البنك نحو زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين، وخاصة بالمناطق غير المشمولة مصرفيًّا بالشكل الكافي، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة”.

13 فرعًا للبنك بمحافظة قنا:

أشار إلى أن هذا الفرع يعد رقم ١٣ على مستوى المحافظة، موضحًّا أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، كما أنه يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لفروع البنك كافة.

حضر الافتتاح النائب محمد مصطفى الجبلاوى عضو مجلس النواب، وعادل عبدالحليم رئيس المنطقة الفرعية بقنا، ومحمد شيخون رئيس المنطقة الفرعية بالبحر الأحمر وطارق عبدالبارى رئيس المنطقة الفرعية بأسوان، ومديري فروع البنك الأهلى بقنا.