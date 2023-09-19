الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط مُحاولة تهريب عملات أجنبية بالمخالفة للقانون

عملات أجنبية
عملات أجنبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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حملات أمنية مكبرة لضبط تجار السلاح والمُخدرات

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كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالقاهرة

 

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (صاحب إحدى الشركات للإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الغربية) وبحيازته مبالغ مالية ("عملات أجنبية") مخبأة داخل حقائبه ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد .. وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

 حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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