أين ملفى التأمينى؟

أتظلم من عدم حصولى على المعاش الخاص بى من فرع التأمينات الاجتماعية بدير مواس رغم أننى بلغت السن القانونية للحصول على التأمين الاجتماعى الخاص بصاحب العمل «65 عاماً» فى 1 - 1 - 2023، وبدأت فى سداد أقساط التأمين الاجتماعى منذ عام 2001 لتصل مدة التأمين 22 عاماً، رغم أننى توجهت عشرات المرات لفرع التأمينات الاجتماعية بدير مواس للحصول على معاشى منذ 1 - 1 - 2023 حتى اليوم، وقال لى عدد من العاملين بالفرع أن ملفى التأمينى غير موجود، وفى نهاية الأمر قالوا لى أنه تم فقدانه من قبل أحد الموظفين.

ألتمس من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الظلم عنى.

عبدالحسيب غنوى عبدالحسيب غنوى

قرية بنى حرام - مركز دير مواس - المنيا

رقم قومى: 25801012405011

رقم تأمينى: 053207861