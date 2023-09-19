الليلة.. صدام قوي بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو في دوري الأبطال

تشهد منافسات دوري أبطال اوروبا، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو في انطلاق مرحلة المجموعات.

وتقام مباراة لاتسيو وأتلتيكو مدريد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاءعند دقات الساعة العاشرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبحث كتيبة الروخي بلانكوس عن انطلاقة جيدة في دور المجموعات لتسهيل مهمة التأهل مبكرا قبل الدخول في حسابات معقدة لاسيما وأن المجموعة الخامسة تضم سيلتك الاسكتلندي وفينورد الهولندي.

ويمتلك أتلتيكو مدريد أفضلية تاريخية على لاتسيو في تاريخ المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات حيث تقابل الفريقين في 5 مباريات فاز الروخي بلانكوس في ثلاثة وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

وكانت بطولة الدوري الأوروبي شاهدة على آخر مواجهتين بين الفريقين في دور الـ32 واستطاع أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل في مباراة وخسر أخرى، بينما يمر لاتسيو بفترة سيئة حيث يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد مقابل 3 هزائم.

ويبحث الفريقان عن انطلاقة جيدة ترضي طموحات الجماهير بعد الإخفاق على المستوى المحلي.