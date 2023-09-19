فاركو يتعاقد مع ثنائي حراسة مرمى جديد

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

كانت أخر محطات الحراس الشباب "فارس السيد" الاتحاد السكندري و"كريم نبيل" الجونة.

وتعد صفقة الحراس الجدد هي السادسة والسابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا ومحمد فخري.

وتعاقد فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من محمد فخري وصلاح باشا وموسيس توراي ومحمود البدري ومحمد بانجورا.

يستهل فريق الكرة الاول بنادي فاركو منافساته بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024 أمام نظيره فيوتشر، على ان يلتقي المصري البورسعيدي بالجولة الثانية، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا بالإسبوع الثالث من دوري النيل.

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم الجديد:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.