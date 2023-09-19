الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تونالي يقود تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

تونالي
تونالي

يعتمد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد على هذا التشكيل أمام فريق ميلان في اللقاء الذي يٌقام على سان سيرو ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمباراة ميلان

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بران

الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون

الهجوم: ميجيل ألميرون، أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا – ثياو – كيير – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش – تشيك – ريندرز.

في الهجوم: بوليسيتش – جيرو – لياو.

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، 7,45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8.45 مساء بتوقيت الإماراات .

القنوات الناقلة لمباراة  ميلان و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات بي ان سبورت 2  يتعليق حفيظ دراجي .

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