إريكسون تضيف وظيفة استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى منتج تحليلات الخبراء

أعلنت شركة إريكسون عن تعزيز مجموعة القدرات المتطورة لمنتجها "تحليلات الخبراء"، بإضافة وظيفة استكشاف الأخطاء وإصلاحها بطريقة متقدمة. وأصبح هذا المنتج الذي تم إطلاقه حديثاً يستخدم أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات شبكة الاتصالات في الوقت الفعلي، وتحديد السبب الجذري لأي مشكلات تحدث، لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وتم تصميم هذه الوظيفة الجديدة كتحليلات تتمحور حول الشبكة والمشتركين، تدعم مزودي خدمات الاتصالات في مراقبة تجربة الخدمة وتحسينها عبر شبكاتهم. وتعمل المعلومات الذكية المضمنة في المنتج، بدءًا من تحليل تجربة الخدمة على مستوى المشترك الفردي، على تشغيل مسارات عمل يتم إنشاؤها بشكل ديناميكي لجمع البيانات المحددة وذات الصلة اللازمة لتحديد السبب الجذري للمشكلة، بما يضمن تقديم أفضل تجربة خدمة ممكنة.

ويستخدم منتج "تحليلات الخبراء" الموسع تقنيات جديدة للحصول على البيانات لتقليل كمية وتكرار البيانات التي ينبغي تحليلها. فهو يستمد بيانات الأحداث الضرورية من وظائف الشبكة باستخدام مجسات برمجية مدمجة في نظام شبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع من إريكسون، إلى جانب معلومات إضافية يتم استخلاصها من جمع بيانات نقطة الوصول الاختبارية الافتراضية (vTAP)، مما يؤدي إلى تسليم البيانات في الوقت الفعلي إلى وظيفة التحليلات وتعزيز جهوزية وقدرة مزودي خدمات الاتصالات على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قال ماتس كارلسون، نائب الرئيس ورئيس قسم الحلول لأنظمة دعم الأعمال والعمليات في إريكسون: "توفر الإمكانات التحويلية لتقنية الجيل الخامس قدرات جديدة تماماً، مما يعزز الحاجة إلى الأتمتة والشبكات القائمة على البيانات. ويرتقي منتج تحليلات الخبراء من إريكسون بعملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى مستوى جديد كلياً، وذلك بفضل الذكاء المضمّن والمعرفة العميقة في هذا المجال، مما يتيح جعل عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أمراً سهلاً، من خلال إنشاء الحوادث التلقائي. وتم تزويد هذا المنتج بقدرة تستند إلى تقنية التعلم الآلي لاكتشاف الحالات الشاذة، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ للتحليلات التي تركز على المشتركين، ويؤدي إلى حل مشكلات الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة وأكثر كفاءة".

قال كريس تسيجروس، مدير عام البنية التحتية السحابية وخدمات الشبكات في شركة تي بي جي تيليكوم أستراليا: "يمنح منتج تحليلات الخبراء من إريكسون شركتنا قدرة مهمة على تقديم رؤى سلوكية قابلة للتنفيذ للتنبؤ بالأحداث التي تؤثر على العملاء، وتحديد الأولويات وحلّها. ونحن نعلم أن هذه القدرات ستساهم بتلبية احتياجات عملائنا، وستوفر لنا أرضية قوية نبني عليها في مجالات أخرى من الشبكة بينما نواصل النمو."

وأضاف كريس لويس، الخبير والمستشار الاستراتيجي في صناعة الاتصالات: "يختلف النهج المتكامل والمتقدم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها من إريكسون عما سواه، إذ أنه يوفر تجربة دقيقة في الوقت الفعلي باستخدام بيانات الأحداث بذكاء لجمع معلومات محددة، تساهم بتحديد السبب الجذري للمشكلة على مستوى المشترك الفردي. وهذا هو مصدر قوة هذا المنتج الجديد، حيث يقوم بإنشاء مسارات عمل بطريقة ديناميكية لجمع البيانات المركزة للغاية اللازمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل عميق من طرف إلى طرف، باستخدام توليفة صحيحة من نقطة الوصول الاختبارية الافتراضية (vTAP) وبيانات الأحداث. ويساهم كل هذا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر كفاءة، كما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية بشكل هائل".

ويمثل تعزيز هذا البرنامج إضافة جديدة للقدرات الحالية لوظيفة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في برنامج تحليلات خبراء إريكسون، والتي تتألف من تطبيقات "رؤى المشتركين" و"رؤى الخبراء" و"الرؤى المؤتمتة". ومع هذه الإضافة، سيوفر أحدث إصدار من المنتج رؤية ثاقبة في الوقت الفعلي وعلى مستوى المشترك للتجربة المقدمة، باستخدام بيانات الأحداث لجمع معلومات محددة، مما يتيح تخفيضاً كبيراً في التكاليف، عبر المعالجة الذكية والفعالة للبيانات.

هذا يؤدي توسيع شبكات الجيل الخامس إلى زيادة أحجام البيانات وتنوعها بشكل هائل، وسيكون على مزودي خدمات الاتصالات التقاط تلك البيانات وتحليلها بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. وعلاوة على ذلك، فإن القدرات والتوقعات وحالات الاستخدام الجديدة التي تتيحها شبكات الجيل الخامس تتمتع بمستوى من التعقيد لم يسبق له مثيل في أجيال الشبكات السابقة. ويوفر منتج تحليلات الخبراء من إريكسون لمزودي خدمات الاتصالات الأدوات اللازمة لإدارة هذا التعقيد، والتعامل مع المشكلات بكفاءة عالية على مستوى المشترك فور حدوثها.