عقب اجتماع السيسي وبن زايد.. جسور الوصال المصري الآمارتي على مر التاريخ

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية جسور من الوصل بين الجانبين على مر العصور، جعلتهما نموذج يحتذى به أمام الدول العربية كافة، وبرهنت عليها توافق الرؤى حول الكثير من القضايا والأزمات بالمنطقة العربية.

ولعل مصر كانت أبرز من دعم الجانب الإمارتي.. حيث يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ.

اتفاقيات وبرتوكولات

كما شكلت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي، على مدار الـ 50 عامًا نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين روابط تاريخية أثمرت على مدى نصف قرن عن ترابط وتوافق في جميع المواقف والقضايا، وهي علاقات قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب.

شهدت العلاقات بين مصر والإمارات عدة اتفاقيات وبروتوكولات من شأنها تطوير العلاقات واستمرار التعاون المثمر بين البلدين بمختلف المجالات ومن ابرز تلك الاتفاقيات: اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات

تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالميا لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.. بحسب التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبحسب البيانات الصادر عن الجهاز اليوم الإثنين، فإن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفعت لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.