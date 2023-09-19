موعد مباراة برشلونة وأنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة لبدء مشواره الأوروبي عندما يواجه أنتويرب البلجيكي في مستهل دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة عن انطلاقة جيدة في دوري أبطال أوروبا وتحديدا في دور المجموعات بتد الإخفاق في آخر نسختين بالخروج من دور المجموعات.

موعد مباراة برشلونة وانتويرب

ويستقبل ملعب كومبانيس الأولمبي، مباراة برشلونة وأنتويرب، مساء اليوم الثلاثاء عند تمام العاشرة بتوقيت مصر والسعودية،

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة برشلونة أمام انتويرب عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي تُنقل بطولة الشامبيونزليج خلال السنوات الماضية.

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أنتويرت، حيث قال: "استطعنا الوصول للشكل الذي نريده، وعلى ما أعتقد أن هذا الوقت لاتخاذ خطوة للأمام في هذه المسابقة".

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته: "نستمر في تقديم المستوي الجيد مثلما قدمناه أمام ريال بيتيس، يجب أن نحافظ على مستوانا وتقديم أفضل ما عندنا، لذلك هدفنا الأساسي حاليًا هو التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال".