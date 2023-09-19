حملات أمنية مكبرة لضبط تجار السلاح والمُخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان -دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن أسيوط تم ضبط عدد (32) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم(2 رشاش جرينوف - 10بنادق آلية-10 بنادق خرطوش-13 فرد محلى- 2 طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 32 متهم لـ 22 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,160 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 4 متهمين"لـهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (398) حكم قضائى متنوع.

في مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الشابو والهيروين"–عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى .. ضُبط خلالهم(بندقية آلية –2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين.

تنفيذ عدد (822) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة) ، وكذا (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) ، بحوزة (7) متهمين لعدد (5) منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.