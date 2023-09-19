الوافدون الجدد يتفقدون الحرم الجامعي لجامعة الأزهر بمدينة نصر

أجرت جامعة الأزهر زيارة تفقدية للوافدين الجدد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعريفهم بكليات الجامعة؛ ليكونوا على اطلاع بالجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في الداخل والخارج.

وتفقد الطلاب الحرم الجامعي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من الكليات الشرعية والعملية، منها: كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكلية التجارة بنين، وكلية الصيدلة بنين، مقدمين الشكر لقيادات الجامعة؛ لحسن استقبالهم ورعايتهم.

تأتي الزيارة الميدانية للطلاب الجدد في جامعة الأزهر ضمن برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام مع الوافدين ويوصيهم بتلقي العلم وعدم الانشغال بغيره

وكان استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، الطلاب الوافدين الجدد المشاركين في برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز.

وحرص داود ونوابه وعدد من العمداء على تناول الطعام مع أبنائهم الوافدين، مؤكدًا أن الوافد ترك أهله ووطنه ليجد في مصر أمنه وأمانه، وأساتذة هم له أهل يحفظونه ويعلمونه؛ حتى يعود لبلاده حاملًا ذكريات طيبة وعلوم نافعة من أرض الكنانة التي حباها الله بالأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الأزهر يحرص على حفظ أمانته من طلاب العلم، فيهتم بالوافد منذ وصوله لمصر، وهذا البرنامج خير دليل على ذلك، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لاهتمامه الدائم بالوافدين ورعايته لهم، وتخصيص برنامج لتعريفهم بالمؤسسة التي يدرسون فيها، مما يغرس فيهم قيم الانتماء وتقدير العلم والعلماء، كما أعرب عن تقديره لجهود الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، القائمة على تنفيذ البرنامج.

وأوضح أن جامعة الأزهر تعد أكبر جامعة على مستوى العالم؛ فعدد كلياتها ومعاهدها وفصولها يزيد على المائة، ويدرس فيها ما يقرب من نصف مليون طالب منهم أكثر من ٢٠ ألف وافد من مختلف دول العالم، وهي جامعة لها مكانتها؛ فقد تخرج فيها عدد لا يحصى من العلماء، ورؤساء الدول، والوزراء، والسفراء، وكل مكان في العالم ستجد فيه معلمًا أزهريًّا ينشر الوسطية والاعتدال، وأنتم امتداد لهم، نسأل الله أن يجعلكم خير سفراء لبلادكم وللأزهر الشريف.

ضرورة الحرص على تلقي العلم وعدم الانشغال بغيره

وأوصى الوافدين بضرورة الحرص على تلقي العلم وعدم الانشغال بغيره، والاستفادة من مجالس العلم في كلياتهم، وكذا الجامع الأزهر، وضرورة المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية.

واستكمل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قائلًا: إن الأزهر يفتح أبوابه لكم، وقد كان أسلافكم من أكابر العلماء فهو لا يقتصر على المصريين، فكثير من العلماء كانوا من أصول غير مصرية ومع ذلك فالتاريخ يذكرهم بكل خير، ومنهم: الشيخ حسن العطار أحد رواد النهضة العلمية في الأزهر.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين: إن البرنامج الخاص باستقبال الوافدين الجدد، تضمن محاضرات علمية لنخبة من الأساتذة والشيوخ من الجامعة، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وتبعها زيارات ميدانية لقطاعات الأزهر يتعرف فيها الطالب على مؤسسته التي يدرس فيها، ويلتقي بقياداتها في جو تسوده المحبة والتقدير بين الأب وأبنائه، والمعلم وتلميذه.



وذكر الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة لا تقتصر الدراسة فيها على الكليات الشرعية والعربية فبها كليات عملية يدرس بها وافدون من مختلف الدول في تخصصات طبية وهندسية وزراعية وغيرها من التخصصات المتنوعة.

يذكر أنه شارك في حفل استقبال الوافدين الجدد السادة نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنين بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب البنات بدمياط، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.