دورة تدريبية في "إنتاج الحرير" بزراعة الشرقية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة؛ دورة تدريبية فى إنتاج الحرير تحت عنوان (تربية دودة الحرير كمشروع اقتصادى لتنمية القرية المصرية) فى الفترة من 18و 19/ 9 / 2023.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإحياء وتوطين مشروع الحرير الطبيعى، لإنتاج الحرير كمشروع تنمية مستدامة، وتوفير فرص عمل فى قرى حياة كريمة، وفى إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالشرقية ومعهد بحوث وقاية النباتات بالشرقية.

وخلال فاعليات الندوة، تم الحديث عن اقتصاديات مشروع الجرير الطبيعى كمشروع اقتصادى، اشجار التوت وزراعتها والعناية بها كغذاء لدودة الحرير التوتية، والاتجاهات الحديثة فى مجال النتج الحرير والمنتجات الحيوي.

كما تم الحديث عن مكافحة الآفات التى تصيب أشجار التوت بما يناسب مواعيد التربية لدودة الحرير، وتربية الأعمار الصغيرة والكبيرة وأنتاج الشرانق، ومكافحة الآفات والامراض التى تصيب دودة القز.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أحمد السيد رئيس فرع المعهد بالشرقية، والدكتور عبد الحميد زنون، والدكتور محمود سعد، وقامت بإعداد الندوة من مديرية الزراعة مارى عزمي مدير إدارة التدريب بالمديرية.