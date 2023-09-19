ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، من ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن، حيث تم ضبط ما يلي:-

- 70 كيلو جرام دواجن ولحوم مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومن إنتاج مجزر غير مسجل قبل بيعها بالأسواق

- 145 كيلو جرام دواجن كامله وأجنحة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك ومن إنتاج مجزر غير مسجل بناءاً على فحص مديرية الطب البيطري بالأقصر.

ويشار إلى أن اللجنة المشكلة بمديرية التموين و المكونة من وكيل المديرية، ومدير عام التجاره الداخليه، و مفتشى الرقابة بالمديرية تمكنت من ضبط سيارة محملة بتلك الأصناف السابقة الذكر حيث تم ضبطها وتم التواصل مع الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري والذى حضر وبرفقته عدد من الأطباء البيطريين وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، و تم الفحص وتقديم تقرير مفاده عدم تسجيل المجزر والاشتباه فى صلاحيه اللحوم والدواجن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.