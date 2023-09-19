"الرياضة" تعلن فتح باب التقديم في " مبادرة أشبال مصر الرقمية "

لتأهيل النشء علي مواكبة المستقبل

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، بالتعاون مع ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن فتح باب التقديم والمشاركة في" مبادرة أشبال مصر الرقمية للنشء " مجانًا لأعضاء مراكز الشباب علي مستوى المحافظات .

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وبناء مصر الرقمية ،و إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لكى يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل .

وتستهدف المبادرة طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوى علي مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم التقدم للمبادرة من خلال موقعها الرسمى ( WWW.dec.gov.eg ) ،والتى يتم القبول بها وفقًا لأسبقية التسجيل .