الأقصر تستعد للتجربة “صقر” لمجابهة الأزمات والكوارث

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الاجتماع التنسيقي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التجربة "صقر 125"، والتى من المقرر عقدها خلال الفترة من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، وهدي المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديرى المديريات، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث.

ناقش الحضور استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة والمستجدات هذا العام، كما تم مناقشة ملاحظات العام السابق لتلاشيها، وأيضًا تم طرح مخطط تنفيذ التدريب والتكليفات كل فيما يخصه والسيناريوهات المحتمل تنفيذها لخروج التجربة هذا العام على أكمل وجه وتفوق محافظة الأقصر وظهورها بصورة مشرفة.

وقدم المستشار العسكرى للمحافظة عرضاً أرشادياً به نماذج مشابهة تشمل اصطفاف ومعسكر إيواء وتجربة إجلاء، منوهًا إلى ضرورة الالتزام بنماذج المعلومات.