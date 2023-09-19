قنا تشن حملة نظافة بشوارع مدينة دشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالراضي والحسيني صبري اليوم الثلاثاء، من شن حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع انتشار الأوبئة والأمراض.

واستهدفت حملة اليوم طريق مصر أسوان وطريق طراد النيل وطريق امتداد السكة الحديد، وشوارع منطقة العزازية وصفارة ونجع الخولى والصعايدة والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأكد الخبير، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشددًا على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.