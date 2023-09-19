الليلة.. النصر السعودي يواجه بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

يحل فريق النصر ضيفا على نظيره بيرسيبوليس الإيراني، في أولى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

ويبحث النصر عن انطلاقة إيجابية في المعترك الأسيوي في ظل السعي نحو الهدف المنشود بالتتويج بدوري أبطال أسيا.

ويستقبل ملعب آزادي مباراة النصر وبيرسيبوليس في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية ومصر وستذاع المباراة عبر قنوات ssc sport , bein sports.

وكان النصر قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تغلبه شباب أهلي دبي الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة فاصلة.

وتعد زيارة النصر السعودي في الأراضي الإيرانية هي الأولى منذ أعوام بسبب الأزمة السياسية بين البلدين منذ عام 2016.

واستقبلت إدارة وجماهير نادي بيرسيبوليس، بعثة النصر السعودي التي يتواجد بها كريستيانو رونالدو في أجواء احتفالية كبيرة.

أهدت إدارة نادي بيرسيبوليس الإيراني، سجاد إيراني إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.