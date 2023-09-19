عقد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.. اليوم

يعقد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري في التاسعة مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي.

يحضر الاجتماع الفني كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداراة ورئيس البعثة والكابتن طارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداري الفريق.

يتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

ويؤدي الفريق أول تدريباته في سنغافورة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بصالة OSCB التي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من10دقائق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.