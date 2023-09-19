محمد شوقي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في سنغافورة

عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة، جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام، مدير الفريق؛ للاطمئنان على الترتيبات الإدارية الخاصة كلها بالبعثة؛ وذلك لتلافي أية عقبات قد تحدث.

اطمأن الدكتور محمد شوقي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور كافة والمتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب.

وصلت بعثة الأهلي إلى سنغافورة مساء أمس الإثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، إذْ غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الإثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة 3 ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.

تضم البعثة كلًّا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

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