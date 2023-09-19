جوتيريش يُحذر من الانقسامات والفوضى حول العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات موحدة بشأن التحديات الهائلة التي تواجه الإنسانية، وبيان تقييماتهم الخاصة بشأن القضايا العالمية الملحة، وذلك قبيل اجتماع زعماء عالم مزقته حرب وظاهرة تغير المناخ واستمرار عدم المساواة، اليوم الثلاثاء.

قبل الاجتماع السنوي لرؤساء ورؤساء وزراء ووزراء وملوك الدول الأعضاء في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال جوتيريش: «الشعوب تتطلع إلى قادتها لإيجاد طريقة للخروج من هذه الفوضى».

أضاف أن العالم بحاجة إلى العمل الآن – وليس مجرد المزيد من الكلمات – لمواجهة «حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة، والصراعات المتصاعدة، والاضطرابات التكنولوجية الهائلة، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في العالم، والتي تزيد من مستويات الجوع والفقر».

تابع جوتيريش: «لكن في مواجهة كل هذا وأكثر، تقوض الانقسامات الجيوسياسية قدرتنا على الاستجابة».

يعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والذي تستمر أسبوعًا، هو أول اجتماع كامل لقادة العالم منذ أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل حركة السفر.

من المقرر أن يتحدث 145 زعيمًا خلال جلسات الجمعية، وهو عدد كبير يعكس كثرة الأزمات والصراعات.

لكن للمرة الأولى منذ سنوات، سيكون الرئيس الأمربكي، جو بايدن – الذي سيتحدث بعد جوتيريش مباشرة – الزعيم الوحيد من زعماء الدول الخمس التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن – الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًّا.

إذ يتغيب الرئيس الصيني، شي جين بينج، والروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن جلسات الجمعية العامة هذا العام.

غياب زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا:

ستسلط الأضواء على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي سيظهر للمرة الأولى على منصة الجمعية العامة، مساء الثلاثاء، وكذلك بايدن للحديث عن الصين وروسيا وأوكرانيا.

كما أن غياب زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا – أعضاء مجلس الأمن – سيؤدي لتذمر البلدان النامية التي تريد من اللاعبين العالميين الرئيسيين الاستماع إلى مطالبهم، ومن بينها الحصول على تمويل للبدء في سد الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء في العالم.

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