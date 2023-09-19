مياه أسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA "، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه.



وشرفت الشركة بحضور المهندس أحمد القصير مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بشركة تتراتك بالولايات المتحدة الأمريكية والسيد باتريك وورد نائب مدير مشروع ومهندس امل الهامى - مدير المراقبة والتقيم بمشروع الحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.



التقي المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأعضاء الفريق لمتابعة ما تم تنفيذه، وعقب اللقاء تفقد محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة والمرور على بعض المواقع بها ، كما تفقد الجمع معمل المياه بمحطة نزلة عبد اللاه الحاصل علي شهادة الايزو .



كما تفقد اعضاء الفريق المعمل المركزى بمحطة مياه الهلالي لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية بالمعمل المركزى الممول من هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato)، المعمل الميكروبيولوجى)، ليصبح المعمل المركزى معمل مرجعي على مستوى الصعيد بالكامل.

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك

مياه اسيوط تستقبل فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وممثلى تتراتك