زيزو يشارك في مران الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

خاض إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح ثلاثي هجوم فريق الزمالك تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وقاد هذه الفقرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى ارسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.