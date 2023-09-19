كومباني مدرب بيرنلي يتحدى بـ البريميرليج

أعلن فينسنت كومباني مدرب بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج"، التحدي بعد نجاحه في حصد تعادل ثمين أمام نوتنجهام فورست.

وقال إن فريقه يستطيع التنافس مع الفرق الأخرى بالمسابقة بعدما حصد نقطته الأولى عقب العودة إلى دوري الأضواء.

وتعادل بيرنلي 1-1 مع الاثنين، كما سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب لمسة يد.

ويرى كومباني أن بيرنلي لم يلعب بكامل مستواه بعد في أي مباراة خلال أول أربع جولات في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وقال كومباني: يجب القتال على كل نقطة في هذا الدوري، لكن هناك مجموعة من الفرق نستطيع منافستها وفقا لما تابعته بالجولات الأربع.

وأضاف لم نقدم مستوانا الكامل ،وفريقنا سيتقدم كثيرا وهذا الجزء المثير في الأمر، وفي المستقبل هناك مجال كبير للتحسن.

ويحتل بيرنلي، الذي خسر أول ثلاث جولات في المسابقة، المركز قبل الأخير وسيستضيف مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.