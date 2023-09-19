الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومى

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن البدء في تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك استمرارًا في دعم جهود الدولة لتعميق ثقافة التميز والجودة ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.

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وأشار السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن التوسع في تفعيل نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يهدف إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها، مؤكدًا حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

يشار إلى أن المخطط الزمنى لإدارة الجوائز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين يتضمن مرحلة التدريب وورش العمل التوعوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشح خلال شهر نوفمبر 2023 والذي تتبعه عمليات التقييم المكتبي  والزيارات الميدانية في شهر ديسمبر، وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج.

وسيتم تصعيد المراكز التكنولوجية المؤهلة بجوائز التميز الداخلية للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.

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الجريدة الورقية