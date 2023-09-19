اختيار عمرو سلامة ضمن لجنة تحكيم جوائز "إيمي"

أعلن المخرج عمرو سلامة عن اختياره ضمن لجنة تحكيم جوائز «إيمي» للأعمال التلفزيونية العالمية، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، إذْ كتب قائلًا: «سعيد باختياري للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز الـ إيميز للأعمال التلفزيونية العالمية.. شرف لي أني شاركت في اختيار الأفضل في أعمال التلفزيون من حول العالم كله».

طرح المخرج عمرو سلامة برومو فيلم "ستين جنيه" بطولة الرابر زياد ظاظا، والمقرر عرضه ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

علق المخرج عمرو سلامة على البرومو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أول فيديو تشويقي لفيلم ستين جنيه، تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة الرابر زياد ظاظا، أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي".

فيلم ستين جنيه:

فيلم 60 جنيه تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن زياد وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خصوصًا من خلال ذراع الصناعة الخاصة به منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

من ناحية أخري، ينطلق عرض فيلم "شماريخ" بطولة النجم آسر ياسين وأمينة خليل وإخراج عمرو سلامة، في السينمات شهر ديسمبر المقبل.

وكشف النجم آسر ياسين عن البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ"، إذْ ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

شخصية آسر ياسين:

يجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

وأعلنت الشركة المنتجة خروج فيلم شماريخ من الماراثون السينمائي لعيد الأضحى المقبل، وأنه من الممكن أن يتم عرضه في موسم صيف 2023، دون ذكر أسباب.



أشار المخرج عمرو سلامة - في بيان صحفي- إلي أن الفيلم من نوعية الأكشن الكوميدي، موضحًّا إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالألعاب النارية والصواريخ وتتخللها قصة حب قوية.



كما أعلن سلامة، عن مفاجأة خاصة بموسيقى الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك تجربة موسيقية غريبة وجديدة ستحدث في الفيلم.

أبطال فيلم "شماريخ":



الفيلم من بطولة آسر ياسين ويقوم بشخصية رجل أعمال صاحب مصنع بلالين، ويقع في غرام فتاة تجسدها "أمينة خليل"، وهي صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها.

قصة فيلم "شماريخ":



تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرته تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، من خلال شخصيات عدة تربط بينهم عوامل عدة قد تتسبب في انفجار شيء ما.

آسر ياسين

آسر ياسين

شماريخ



كما يشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من الفنان خالد الصاوي، ومحمد ثروت، وسالي حماد، وآدم الشرقاوي، وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

آخر اعمال آسر ياسين:



يذكر أن الفنان آسر ياسين شارك في الحلقة و19،18 من مسلسل الكتيبة 101، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ويجسد الفنان آسر ياسين دور الضابط "خالد" في مسلسل الكتيبة 101، والذى يظهر خلال الأحداث ما بين الضابط المتخفى لرصد الخيوط كافة للوصول إلى أهدافه والقبض على التكفيريين واحدًا تلو الآخر.

بالإضافة إلى ظهوره في حلقات أخرى وهو ينفذ مشاهد تحقيق مع كبار قيادات الإرهاب للعثور على المعلومات منهم.