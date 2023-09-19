مياه الشرب بسوهاج تستطلع آراء المواطنين بقرية عرابة أبو الدهب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه تداول الصرف الصحي ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن استطلاعات الرأى تهدف أيضًا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة حيث قام مسئولى التوعية بالشركة بإجراء 50 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.