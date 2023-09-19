محمد عواد يؤدي برنامجًا تأهيليًّا في مران الزمالك اليوم

خاض محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك برنامجًا تأهيليًّا على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري.

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يقود محمد عواد تدريبات تأهيلية خصوصًا في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة

تمرن الحارس تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض تدريبات الركض حول الملعب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

تبدأ أحداث المباراة في المباراة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت الإمارات، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.