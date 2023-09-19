إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 2650 متر بمركز ومدينة الفيوم.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعدي على أراضي زراعية بعزبة البري التابعة لقرية الناصرية، وحفر أساسات بعزبة الخطيب التابعة لقرية دسيا، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قرى العدوة والعامرية وزاوية الكرادسة وأبوالسعود، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بنطاق حي جنوب الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدي عبارة شدة خشبية وبناء مخالف بالدور الرابع علوي بنطاق حي الجون، بالإضافة إلى فك عدد 3 شدة خشبيه بنطاق حي شرق الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.