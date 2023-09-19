وكيل تعليم الوادي الجديد يعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، زيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد المنسى الثانوية العسكرية بإدارة الداخلة التعليمية وذلك لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على الاستعداد والتجهيزات لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023

وتابع وكيل التعليم بالوادي الجديد أعمال الصيانة البسيطة ورفع الكفاءة وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة لحماية الطلاب والعاملين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

ووجه عبدالعزيز، بضرورة الاستقبال الجيد للطلاب مع مطلع العام الدراسى الجديد مع تقديم خدمة تعليمية متميزة وجعل البيئة المدرسية جاذبة لقضاء أفضل الأوقات بها مع نخبة متميزة من معلميهم.

وناقش وكيل الوزارة، مع الهيئة الإدارية للمدرسة العديد من الخطط التطويرية لتحسين جودة التعليم وتطوير برامج الدراسة، بما يتماشى مع رؤية وخطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم في مصر.

وأشاد بكفاءة العاملين وتفانيهم في العمل ووعدهم بتقديم المزيد لخدمة الطلاب. وفي الختام، أكد المهندس سيد عبدالعزيز أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات ودعم التنمية، وأعرب عن تقديره لجهود العاملين في المدرسة وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التعليم في الوادي الجديد.

وأكد وكيل التعليم على أهمية التزام العاملين بالمدرسة بجميع التدابير الوقائية واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة والتأكد من توفير كافة المستلزمات الواجبة لذلك، مشددًا على ضرورة تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مثالية تساعد على تحقيق أهداف التعليم المرجوة، وذلك من خلال تطوير العملية التعليمية وتحسين أداء العاملين بالمدرسة وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة بين الجميع.



واختتم وكيل التعليم زيارته بالتأكيد على ضرورة تشجيع الابتكار والإبداع وتحفيز الطلاب على تعلم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية، وتوفير بيئة تعليمية تحفزهم على البحث والاستكشاف وتنمية فضولهم العلمي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تجربة التعلم المقدمة لهم بالمدرسة.

وكما تحققت تجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب، فقد أشاد المهندس سيد عبدالعزيز بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية والتأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

وفي إطار تطوير منظومة التعليم بالوادي الجديد، أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، بهدف تحسين جودة التدريس وتطوير المهارات التعليمية. وشدد على أهمية تطبيق أحدث الطرق التعليمية واستخدام التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتدريس.

ومن جانبه، أعرب قيادات المدرسة وهيئة التدريس والإداريين عن سعادتهم بزيارة وكيل التعليم وتفقده للمدرسة، حيث أكدوا أن ذلك يعزز الروح المعنوية ويدعمهم في مواصلة أعمالهم. وأعربوا عن تفانيهم في أعمالهم بالإمكانيات التعليمية المتاحة لهم في المدرسة من أجل رفعة مصرنا الحبيب

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات الرامية لرفع مستوى التعليم وتطوير العملية التعليمية في مختلف المدارس بالوادي الجديد. ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود سببًا في تحقيق نجاحات كبيرة في العام الدراسي الجديد وتمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة امام الطلاب

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة امام الطلاب