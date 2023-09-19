قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين فى شمال سيناء

انطلقت اليوم الثلاثاء، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، وقد حرص اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استقبال أعضاء القافلة في اول يوم عمل للقافلة، وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.

التلقيح المجاني

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة ايام تقدم خلالها الكشف والعلاج و التحصين و التلقيح المجاني لجميع الحيوانات.

واضاف فاضل أن القافلة تقوم عن طريق العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات البيطرية الى التجمعات الحيوانيه لدي اهالي شمال سيناء وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

انطلقت القافلة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.