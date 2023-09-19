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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

برئاسة السعودية.. عقد دورة استثنائية لوزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تنطلق ظهر اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية السادة وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية.

 

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وتعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي واصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها الى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط 6 نوفمبر القادم.

 الاجتماع يناقش بندين مدرجين على جدول الأعمال

وكانت قد عقدت صباح اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية وعبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية  رئيس المكتب  التنفيذي وعضوية الوزراء أعضاء المكتب وبمشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء  أبو  غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

وناقش الاجتماع بندين مدرجين على جدول الأعمال، وهما: اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وإنشاء اتحاد الشباب العربي.

 

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