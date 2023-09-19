"الهجرة غير الشرعية ومخاطرها" ندوة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' الهجرة غير الشرعية ومخاطرها ''، تحدث ياسر عبد الرحمن أمين المكتبة، عن مفهوم الهجرة، والأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة، ومنها ضيق المعيشة، والبطالة مشيرا إلى دور الدولة فى الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، من تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للشباب فى كافة المجالات، من أجل حياة كريمة للأفراد داخل بلدهم، موضحا أنه لابد من الحرص وتوعية الشباب بعدم الاتجاه نحو السفر بالطرق غير الشرعية، حفاظا على الشباب حيث أنهم يمثلون ثروة قومية للمجتمع وأن الدولة حريصه كل الحرص على إقامة مصانع ومشروعات صغيرة ومتوسطة، لإيجاد وتوفير فرص عمل للشباب لسد حاجة الشباب من العمل بها وعدم الاتجاه نحو تلك الطرق غير القانونيه، مشيرا إلى أهمية الاستعانه بالعمالة المحلية للعمل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لحمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية أو السفر بالطرق الرسمية التي تحفظ حقوق المواطن في البلاد التي يسافر إليها.

حقوق الطفل في القانون المصري.. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

ونظم بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان ''حقوق الطفل في القانون المصري"، شارك فيها الأدباء الدكتور هادي حسان ود.عمر صوفي، بدأ د.هادي حسان حديثه حول قانون الطفل وأخلاقيات الإعلام، وأن هناك تأثير شديد للآلة الإعلامية، فالطفل هو الغد القادم للإعلام، حيث يعمل علي تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، وتنمية الخيال بأنواعه القصصي والدرامي، وأيضا تنمية الشعور الوطني من خلال حث الطفل على حب الوطن، والتضحية في سبيله، كذلك ينمي الثروة اللفظية للطفل، مما يمنحه قدرة على التعبير، وتقديم المعلومات المختلفة للطفل مما يزيد من إدراكه، وأوضح الدكتور عمر صوفي أن من أهم حقوق الطفل، العدالة الاجتماعية، المساواة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، والكرامة الإنسانية، والحرية. واستمرارا لفعاليات احتفال ثقافة الفيوم بعيد الفلاح، عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان ''دور الفلاح المصري فى التنمية''، تحدث خلالها القاص عويس معوض، حول سبب الاحتفال بيوم الفلاح في التاسع من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، كما أشار إلي مكانة الفلاح المصري، ودوره في المساهمة في الإنتاج الزراعي، ناقش أيضا بعض المشكلات التي واجهت الفلاح عبر العصور، وكيف تغلب عليها.