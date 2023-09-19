بدء الاجتماع الـ(32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة السعودية

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ(32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الذي تم انتخابه رئيسًا الاجتماع خلال الجلسة الافتتاحية؛ وبمشاركة ممثلى اجهزة الجمارك فى الدول العربية ؛ وذلك لمدة ثلاثة ايام.

وقال الوزير مفوض بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية في كلمته في افتتاح الاجتماع إن مشروع جدول أعمال الاجتماع سيتضمن عددا من الموضوعات المهمة وهي، تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية، دليل الأحكام المسبقة، الدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.

مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام

وأضاف الدكتور بهجت أبو النصر، أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام والقرارات المسبقة الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام، حيث تم إعداد الدليل ليكون متوافقاً مع التزامات الدول الأعضاء باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكر أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية والذي ينظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة انهاء الاجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة.

أوضح أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا والهند وتايوان والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وبعض الدول الإفريقية مثل توجو بالإضافة إلى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.

من جانبه، أكد خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية؛ أهمية هذه اللجنة، لأنها تساعد في تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معرباً عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها الموضوعات المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن لديه لجنة مشابهة.

وأعرب عن تعازيه لليبيا والمغرب في ضحايا كارثتي السيول والزلزال، كما وجه التهنئة لسوريا على مشاركتها في الاجتماع.

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