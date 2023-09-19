حاول سرقة سور كوبري.. تفاصيل إصابة عامل برش خرطوش في الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش في الطالبية، وتبين أن المصاب حاول سرقة حديد من سور أحد الكباري وأن خفير خصوصي حاول منعه بإطلاق النار عليه.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم").

بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى ارتكاب الواقعة، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه"، كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه خفير خصوصى، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين باختطاف طبيب بالجيزة

نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض اختفاء طبيب، وتبين أنه تم اختطافه على يد 8 أشخاص بعد تعرفه على أحدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتردده عليه لإجراء جلسات مساج له.

وكشفت التحقيقات تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يوم 17 الجاري بلاغا من أحد الأطباء بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه ، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام (8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") باختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة ، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمين فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجل ينهي حياة زوجته بالماء المغلي في النزهة



وفي سياق آخر وصلت الحياة الزوجية بين زوجين محطتها الأخيرة، بعد ازدياد الخلافات بينهما، لشك الزوج في سلوك زوجتها، وأنها على علاقة بشخص آخر، وتعدى عليها بالماء المغلي، مما أسفر عن وفاتها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوفاة سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة الضحية مصابة بحروق شديدة إثر الاعتداء عليها بمياه مغلية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها، بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين الزوحين منذ قرابة العام بسبب شكه فى سلوكها، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.