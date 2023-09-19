قصة الشهيد إبراهيم عبدالتواب قائد معركة كبريت (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن الشهيد إبراهيم عبدالتواب قائد معركة كبريت.

الكلية الحربية

وذكر التقرير أن الشهيد عقيد إبراهيم عبدالتواب، ولد في عام 1937 في أسيوط وتخرج من الكلية الحربية في عام 1956 وشارك في حرب اليمن وعين مدرسا بالكلية الحربية في عام 1967 وتولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصاعقة حتى كانت بطولته في قيادة الكتيبة 603 مشاة أسطول في حرب أكتوبر 1973 حُسن الختام في مشوار البطل الذي تمسك حتى النهاية بالأرض التي استردها رجاله في أصعب الظروف.

السيطرة على نقطة كبريت الحصينة

وأشار التقرير إلى أن الكتيبة نجحت في السيطرة على نقطة كبريت الحصينة بعد سقوط دفاعاتها، ولأن العدو يدرك الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي يتحكم في كل التحركات بين السويس والإسماعيلية، فقد كثف هجماته المضادة على أبطال الكتيبة 603 وفرض حصارا لمدة 134 يوما.

وتمسك أبطال الكتيبة بتوجيهات ووصية العقيد عبدالتواب، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن خطوة خطوها للأمام وتحملوا انقطاع الامدادات وتقاسموا بقايا الطعام ولجأوا إلى تقطير مياه القناة المالحة لري عطشهم، وفي إحدى الغارات العنيفة للعدو في 14 يناير 1974 أستشهد العقيد عبدالتواب قبل 4 أيام فقط من توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الحصار عن السويس وكبريت.

