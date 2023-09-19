إصابة 25 شخصًا بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة

أصيب 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة بمحل شهير بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، ومنها إلى قسم السموم بمستشفى جامعة شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 25 شخصا من بينهم أسر مقيمين قرى ومدينة منوف، باشتباه حالات تسمم غذائى بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وتم نقل عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية، تم تحرير محضرا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.