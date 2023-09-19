رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بكليتيّ الطب والتجارة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتجديد تعيين الدكتورة نسمة أحمد حشمت عبد المجيد الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات؛ قيام الدكتور سليمان سعيد حسن الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة؛ بعمل رئيس مجلس القسم، وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور محمد مصطفي محمد الشرقاوي الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب، رئيساً لمجلس القسم، وذلك حتي بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش، وتعيين الدكتور هشام عبد الرحيم عبد الباسط الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية، رئيساً لمجلس القسم؛وذلك لحين بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ القيادات الجديدة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، موجهاً باستمرار العمل بكفاءة وفعالية؛ للنهوض بالجامعة على جميع المستويات التعليمية، والإدارية، والبحثية؛ بما يسهم في تحقيق معايير الجودة المحلية، والعالمية، ووفقًا خطة ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة، والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة؛ لسير العمل على الوجه الأكمل.