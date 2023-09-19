الأهلي ٢٠٠٥ يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الثلاثاء، مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل فريق الأهلي ٢٠٠٥ مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لحصد النقاط الثلاث، لكي يعوض خسارته في لقاء الجولة الثانية أمام القناة بهدف دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلًّا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد نحلة المعد البدني.

الأهلي 2003 يفوز على السد بأسوان في بطولة الجمهورية

وكان فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ قد فاز خارج ملعبه على السد بأسوان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بأسوان، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

سجل محمد وائل الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني تمكن البديل علي نادر من تسجيل ثاني الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - صفر.

وبدأ الأهلي ٢٠٠٣ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان - إسلام عبد الله.

الوسط: ميدو نبيل - مازن أسامة - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.

وشارك مصطفى أبو الخير بدلًا من طعيمة، ومحمد حمدي بدلًا من ميدو أسامة، وعلي نادر بدلًا من أحمد أشرف، ومحمد أحمد «شرقية» بدلًا من مازن أسامة، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من عبد الرحمن شريف.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٩ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات، على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، مسجلًا ٧ أهداف، ودون تلقي أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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