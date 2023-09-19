القبض على المتهمين بسرقة سيارة بداخلها أموال في لجيزة

نجحت مباحث الجيزة الجيزة، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة وبداخلها مبلغ مالى بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ ، عاملان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث ، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك إستعان بباقى المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها حيث إستقلا المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالإستيلاء على السيارة بإستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تفاصيل سرقة مبلغ مالي من مقاول بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالجيزة.. وضبط مرتكبا الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).. حال عودتهم من الخارج إكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صيدلى بـ26 ألف قرص مخدر في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة صيدلى بالقاهرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالى عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة ، وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم استهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على (عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.