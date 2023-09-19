ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بحجة التوظيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عامل وصاحب محل لقيامهما بالنصب والاحتيال على سائق و5 آخرين فى مليون ومائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني مقابل حصولهم علي أرباح شهرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى مركز شرطة المنشاه محضراً من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعو محمد ر ا ر 35 سنة سائق "5" أخرين مقيمين دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من كل عمر ش ع ح 29 سنة عامل مهنى وشريك فـي محل خاص وأحمد ر ر ع 26 سنة حاصل علي ليسانس ترجمة وصاحب محل خاص ومقيمان دائرة المركز.

وذلك لقيامهما بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها " 1.150.000 " مليون ومائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون ردها

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.