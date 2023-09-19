مستشفى أسيوط الجامعي: استقبال 1065 مترددا بعيادة الانف والاذن الخارجية

أعلن مستشفى اسيوط الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط، عن استقبال قسم الأنف والأذن والجنحرة 1065 مترددا على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير مستشفى الجامعي الرئيسي.

وذكر الدكتور علاء كامل عبدالحليم رئيس القسم، أنه تم تسجيل 335 حالة بالأيام العلاجية، إلى جانب إجراء 290 عملية جراحية، كما تم استقبال130 حالة دخول في الشهر نفسه.

وقد تم تقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة على أعلى مستوى، للمرضى المصابين بمشاكل الأنف والأذن والجنحرة. وتهدف هذه الخدمات إلى تشخيص وعلاج الأمراض والحالات المختلفة التي تؤثر على هذه الأجزاء الحساسة في الجسم.

تعتبر مشاكل الأنف والأذن والجنحرة من أكثر المشاكل الطبية شيوعًا، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة التنفس، والألم، والتهيج في هذه المناطق. ومن أجل توفير العناية الملائمة لهؤلاء المرضى، تعمل فرق الطبيب والممرضين في قسم الأنف والأذن والجنحرة في مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي بجد واجتهاد.

تشمل الخدمات المقدمة في هذا القسم على تشخيص وعلاج مشاكل الأنف مثل الزكام المزمن، والتهاب الجيوب الأنفية، والانحراف الأنفي، ومشاكل التنفس الشهيق. أما بالنسبة للأذن، فإنه يتم تشخيص وعلاج مشاكل مثل التهاب الأذن الوسطى، وتكون السوائل في الأذن، والضعف السمعي. ويتم تشخيص وعلاج مشاكل الجنحرة مثل التهاب الجنحرة، والصعوبة في البلع.

تتفاوت طرق العلاج المستخدمة في قسم الأنف والأذن والجنحرة بناءً على نوع المشكلة الموجودة. فقد يتم استخدام الأدوية الموضعية أو الفموية لعلاج الالتهابات والأمراض المزمنة. أما في حالات الانحراف الأنفي أو الأورام الحميدة أو الخباثية، فقد يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية للتدخل وإصلاح المشكلة بشكل نهائي.

تتميز أقسام الأنف والأذن والجنحرة في مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي بتوافر التجهيزات الطبية الحديثة والتقنيات الطبية المتطورة، التي تسهم في تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى. كما يتمتع الفريق الطبي في هذا القسم بالكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع مجموعة واسعة من المشاكل والحالات.

بناءً على تقدير عدد المراجعين خلال شهر أغسطس، يعكس ذلك الطلب المتزايد على هذه الخدمات المتخصصة في مجال طب الأنف والأذن والجنحرة. ويعكس أيضًا الثقة التامة للمرضى في قدرة هذا القسم على تشخيص المشاكل وتقديم العلاج اللازم. ويشهد هذا الإقبال على قسم الأنف والأذن والجنحرة في مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، التزاماً متواصلاً من قبل الفريق الطبي في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة.